Tariq Anwar Statement : उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से राहुल की अनुपस्थिति पर तारिक अनवर की सफाई, कहा- पहले से तय था कार्यक्रम

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में गैरमौजूदगी को लेकर सफाई दी। तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए वे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके।

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी का शेड्यूल पहले से तय था, जिसके कारण वे उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सके। हमारी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। एक तरह से उन्होंने इस आयोजन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।"

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की शपथ समारोह में उपस्थिति पर भी तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "लंबे समय बाद देश ने उन्हें देखा। हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे इतने लंबे समय तक कहां थे। क्या वे अंडरग्राउंड थे? धीरे-धीरे, समय के साथ यह सामने आएगा कि उन्हें सार्वजनिक मंच पर आने के लिए किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा।"

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एसआईआर पर बात करते हुए कहा, "एसआईआर को लेकर बिहार में आंदोलन चला और इसको पूरे देश ने देखा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने एसआईआर का विरोध नहीं किया, बल्कि हमने इसकी कार्यप्रणाली का विरोध किया है। एसआईआर के तहत लोगों से 11 दस्तावेज दिखाने को कहा गया और इसमें समय का भी अभाव देखने को मिला, जिस वजह से एसआईआर का विरोध किया गया।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच एक बैठक के दौरान हुई तीखी चर्चा पर तारिक अनवर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के प्रमुख नेता हैं और रायबरेली के सांसद के रूप में दिशा बैठक की अध्यक्षता करना उनका अधिकार है। दिशा बैठक में कोई भी व्यक्ति सवाल उठा सकता है, लेकिन इसका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"