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Assembly Elections : चुनाव प्रक्रिया संदेह में होगी तो सरकार की वैधता पर सवाल उठेंगे : सुखदेव भगत

सुखदेव भगत ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने को कहा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 10:05 AM
चुनाव प्रक्रिया संदेह में होगी तो सरकार की वैधता पर सवाल उठेंगे : सुखदेव भगत

नई दिल्ली: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की होने वाली घोषणा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया है तो आयोग चुनाव की घोषणा करने जा रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैच तो पहले से ही फिक्स है। हमारे नेता राहुल गांधी पहले से ही आरोप लगाते रहे हैं। चुनाव आयोग का आज भी काम यह है कि वह निष्पक्ष होकर चुनाव कराए क्योंकि अगर चुनाव प्रक्रिया संदेह में होगी तो सरकार की वैधता पर सवाल उठेंगे। आयोग निष्पक्ष होकर अपने कार्य करे।

पीएम मोदी के कई राज्यों के दौरे को लेकर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और हमारे पीएम सदन में नहीं आते हैं। उन्हें सदन में आकर युद्ध की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए।

बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो जाति-आधारित राजनीति में शामिल नहीं होती। कांग्रेस पार्टी सभी के लिए समानता और निष्पक्षता की बात करती है। जो कमजोर वर्ग के हैं, उनके साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी साफ दिल के हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने संविधान की बात की।

उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष जब राहुल गांधी के सवालों से परेशान हो जाता है तो अतीत में झांकने लगता है। इसीलिए निशिकांत दुबे बयानबाजी करते हैं।

मिडिल ईस्ट युद्ध पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि जहाज आने में जो देरी हुई, उसके लिए केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि देरी क्यों हुई।

बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 3 से 4 चरण में कराए जा सकते हैं, पूरी तस्वीर आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएगी।

--आईएएनएस

 

 

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