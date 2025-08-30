Sukhdeo Bhagat Statement: भाजपा 'वोटर अधिकार यात्रा' को बदनाम कर रही है : सुखदेव भगत

रांची: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा साजिश के तहत लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को बदनाम कर रही है।

हाल ही में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान दरभंगा जिले में एक सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा टूटी थी। उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसे लेकर पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। वहीं, एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों ने दरभंगा की घटना पर कड़ा ऐतराज जताया है।

दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने दावा किया है कि हम पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन, यह हमारी ओर से नहीं है। भाजपा ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। भाजपा राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' से बौखला गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 'वोटर अधिकार यात्रा' को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' कहने पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि क्या वे घुसपैठियों को रोकने में सक्षम नहीं हैं? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए।

इंडिया ब्लॉक की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के झारखंड आगमन पर कांग्रेस सांसद ने भरोसा दिलाया कि भले ही हमारे पास संख्या बल कम है। लेकिन, जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास सुदर्शन हैं। उनका बिरसा मुंडा की भूमि पर स्वागत है। जिन राज्यों में इंडिया ब्लॉक के वोटर हैं, उनसे वे मिल रहे हैं।

उन्होंने महाभारत काल का जिक्र करते हुए कहा कि जिनके साथ सुदर्शन थे, उनकी जीत हुई। तब कौरवों की संख्या अधिक थी, लेकिन जीत सुदर्शन की हुई। आज भी संख्या उनके पास ज्यादा है। लेकिन, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मुझे विश्वास है कि जीत हमारी होगी।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सांसदों से मिलने आ रहे हैं। वह अपनी उम्मीदवारी के बारे में बात करेंगे और उनका समर्थन मांगेंगे।