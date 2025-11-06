भारत समाचार

Pramod Tiwari Statement : 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद बोले, जनता का विश्वास खो चुकी है केंद्र सरकार

प्रमोद तिवारी बोले—हरियाणा में वोट चोरी, केंद्र सरकार पर जनता का भरोसा खत्म
Nov 06, 2025, 03:50 PM
पटना: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा स्थिति में जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों में तो वोट चोरी हुए, जबकि हरियाणा में 'सरकार चोरी' हुई है। हरियाणा में ब्राजील की महिला की तस्वीर लगाकर चंपा और सरस्वती के नाम से मतदान किया गया। यह वोट चोरी का मुद्दा है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में 24 लाख वोट चोरी हुए, जबकि सरकार 22 हजार से बनी हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर हरियाणा में वोटों की चोरी नहीं हुई होती, तो आज की तारीख में निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस की सरकार होती। इन सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आज की तारीख में मौजूदा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जनता को अब इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है और यह सब कुछ इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए हुआ है।

--आईएएनएस

 

 

