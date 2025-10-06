भारत समाचार

Raebareli Dalit Murder : दलित भाइयों पर अत्याचार होता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं: मनोज कुमार

मनोज कुमार ने रायबरेली दलित हत्या की निंदा की, बिहार चुनाव में कांग्रेस की तैयारी बताई
Oct 06, 2025, 10:56 AM
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। इस घटना पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में देखा। जब भी हमारे दलित भाइयों पर अत्याचार होता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यह बेहद दुखद और निंदनीय है।

उन्होंने कहा, "मैं समाज और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि दलितों पर अत्याचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मनोज कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इंडिया ब्लॉक मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

सांसद मनोज कुमार ने पार्टी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बूथ स्तर तक एक मजबूत टीम है। हर जिले में जिला अध्यक्ष, जिला समितियां और बूथ समितियां सक्रिय हैं। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सभी नेताओं ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चिलचिलाती धूप में एकजुट होकर काम किया है।

हमारा ध्यान संगठन को और मजबूत करने पर है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे।

गठबंधन में सीएम-डिप्टी सीएम के फेस को लेकर चल रही खबरों के बीच सांसद मनोज कुमार ने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की अपनी-अपनी इच्छाएं हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा मुख्य फोकस चुनाव लड़ने और जीतने पर है।

उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व करार देते हुए कहा कि आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हम आशा करते हैं कि इस महापर्व को उत्साह के साथ मनाएंगे और एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। बिहार पिछले 20 साल से कई समस्याओं का सामना कर रहा है। हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ना है और बिहार के लोगों को एक अच्छी सरकार देना है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 'आई लव मुहम्मद' अभियान को देश को बांटने की साजिश बताए जाने पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलना होगा। आजादी की लड़ाई में हर समुदाय ने खून बहाया है, इस देश पर सबका हक है। हम भी अपनी देवी-देवताओं से प्यार करते हैं। सभी लोग प्यार से आगे बढ़ें।

उन्होंने कहा कि पहलगाम की आतंकी घटना के बाद हमारे नेताओं ने एक स्वर में कहा था कि आतंकियों के खिलाफ सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं। आपने देश के साथ में क्या किया? सबको पता है कि आपने क्रिकेट खिला दिया। देश की जनता जाग चुकी है। अब समझाने की जरूरत नहीं है।

राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुई घटना को लेकर कांग्रेस सांसद ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है।

उन्होंने कहा कि आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वहां की सरकार कितनी सक्रिय है। वहां शिक्षा का हाल बेहाल है और स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहाल हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? अगर इनसे पूछा जाए तो वे यहां कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराएंगे।

 

 

