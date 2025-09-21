Imran Masood Statement : कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पीएम मोदी पर तीखा प्रहार, 55 लाख करोड़ वसूली को जुमलेबाजी करार दिया

सहारनपुर: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को केंद्र सरकार की जीएसटी नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बचत महोत्सव' को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले आठ वर्षों में 55 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले हैं और अब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मसूद ने आरोप लगाया कि जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई है, जबकि कोई वास्तविक राहत नहीं मिली।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "55 लाख करोड़ रुपए वसूल चुके हो, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बचत महोत्सव कैसे? कौन सा सामान सस्ता हुआ है? बाजार के अंदर छोटे व्यापारी को मार दिया। फिनिश गुड्स पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाकर क्या करेंगे? 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के टैक्स गैप को कैसे पूरा करेगा व्यापारी? स्टॉक क्लीयरेंस हुआ नहीं, अपनी व्यापारी की रीढ़ तोड़ दी।" उन्होंने चेतावनी दी, "यह जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। जाग जाइए, देश को गुमराह मत कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है।"

मसूद ने बेरोजगारी और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हो? रोजगार है नहीं। किस चीज में देश को आत्मनिर्भर किया? बिना चीन के आप दवाई खा नहीं सकते। सबसे रिश्ते आप खराब कर रहे हो। देश को कहां ले जा रहे हो? आप बताओ, आप चीन पर डिपेंडेंट हो कि नहीं? स्वदेशी की बात करते हो, बताओ क्या बना रहे हो देश के अंदर?"

बता दें कि इमरान मसूद का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन के ठीक बाद आया है, जिसमें उन्होंने जीएसटी सुधारों को 'बचत उत्सव' बताते हुए कहा था कि इनसे देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जीएसटी को 'गब्बर सिंह टैक्स' बनाकर 55 लाख करोड़ अतिरिक्त वसूले गए, जबकि अब मामूली राहत को उत्सव का नाम दिया जा रहा है।