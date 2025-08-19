भारत समाचार

Congress Minority Cell: वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान

कांग्रेस ने 'वोटर अधिकार यात्रा' को बदलाव और जनता समर्थन का प्रतीक बताया
Aug 19, 2025, 07:28 AM
वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान

पटना: अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष उमैर खान उर्फ टीका खान ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करना है। इस यात्रा का प्रदेश की जनता समर्थन कर रही है। इस बदलाव से यह साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में बदलाव सुनिश्चित है। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त आ चुकी है। अब इस सरकार को सूबे की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है। यह सरकार अब जनता के लिए किसी भी काम की नहीं है। इस सरकार ने हमेशा से ही जनता के हितों पर कुठाराघात ही किया है।

उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पैसों के दम पर लाई गई जनता नहीं है, बल्कि इन लोगों ने खुद ही हमारे नेता राहुल गांधी का समर्थन करने का फैसला किया है। यह सभी लोग अब बदलाव के पक्ष में है और यह बदलाव प्रदेश के हित में है। इस यात्रा में लोग खुद अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए हैं, क्योंकि अब यह लोग प्रदेश की मौजूदा सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। यह सभी लोग अब प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हमें प्रदेश में चौतरफा बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के पूरे शेड्यूल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज यह यात्रा हनुमान मंदिर वजीरगंज से शुरू होगी। इसके बाद नवादा में प्रवेश करेगी। इस यात्रा के तहत हम सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि कोई भी क्षेत्र में इस यात्रा के तहत अनछुआ नहीं रहे। कल यात्रा जारी नहीं रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी सदन में रहेंगे। इसके बाद यात्रा फिर से जुमई से शुरू होगी। इसके बाद यह मुंगेर पहुंचेगी। इस यात्रा के तहत हमने बिहार के 25 जिलों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बाद राजधानी पटना के गांधी मैदान में यात्रा का समापन होगा। जिसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय में इस यात्रा को लेकर लोगों के बीच में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि आगामी दिनों में हमें इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता का कांग्रेस पर विश्वास बढ़ा है। जिस तरह का नैरेटिव लोगों के बीच में हमारी पार्टी को लेकर स्थापित किया गया था, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इंडिया ब्लॉक बिहार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा, क्योंकि हमारा प्रदेश लोकतंत्र की जननी है। प्रदेश का राजनीतिक माहौल हमारे पक्ष में है।

 

 

