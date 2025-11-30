भारत समाचार

Fake Voters Issue Mumbai : महाराष्ट्र के लिए महागठबंधन है, मुंबई में हम अकेले लड़ेंगे चुनाव: कांग्रेस नेता अमीन पटेल

कांग्रेस की पहल पर संदेहास्पद वोटों की जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी
Nov 30, 2025, 03:35 AM
मुंबई: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले फर्जी मतदाताओं के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग प्रमुख दिनेश टी वाघमारे से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्होंने दो मुद्दों को लेकर मुलाकात की, जिसे चुनाव आयोग प्रमुख ने मान ली है।

राज्य चुनाव आयोग प्रमुख से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक लाख से अधिक वोटों को उन्होंने संदेह के दायरे में रखा है। हमने मांग की है कि इसकी जानकारी देनी चाहिए, वेबसाइट पर भी इसे शेयर किया जाना चाहिए, और वार्ड में भी पहुंचनी चाहिए। राज्य चुनाव आयोग प्रमुख ने हमारी इस मांग को मान लिया है।

अमीन पटेल ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका की वेबसाइट पर सभी 11 लाख एक हजार पांच सौ पांच मतदाताओं की जानकारी शेयर करने के लिए राज्य चुनाव आयोग प्रमुख ने कहा है। इसके साथ ही मुंबई के 24 वार्डों में एक हेल्प डेस्क चालू करके उन वोटरों की गलतियां सुधारी जा सकेंगी जिनके नाम दो जगहों पर दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि हमारा दूसरा मामला था कि बहुत सारे वोट एक वार्ड से निकालकर दूसरे वार्ड में डाल दिए गए हैं। इसके लिए भी राज्य के मुख्य चुनाव आयोग ने महानगर पालिका को आदेश दिया है कि आपत्तियों पर सुनवाई हो और इसे ठीक किया जाए।

उन्होंने कहा कि हमारी वजह से 11 लाख से अधिक लोगों की जानकारी उनके पास पहुंचने वाली है। लोगों को पता चलेगा कि उनका वोट संदेह के दायरे में है या नहीं। ये कांग्रेस की जीत है। हमने इस मुद्दे का समाधान निकाला। जिन लोगों के नाम के आगे स्टार लगा हुआ है, वो या तो वार्ड में जाएं या हमारे ऑफिस में आकर इसे ठीक करने में सहायता लें।

वहीं, बीएमसी चुनाव में महागठबंधन को लेकर अमीन पटेल ने कहा कि मुंबई में हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महागठबंधन महाराष्ट्र के लिए है।

वहीं, कांग्रेस नेता असलम शेख ने कहा कि महानगरपालिका ने एक लिस्ट निकाली, जिसमें उन्होंने कई वोटरों पर संदेह जताया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि आखिर उनका नाम और कहां है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही थी। हमने इसका समाधान निकालने की मांग की।

--आईएएनएस

 

 

