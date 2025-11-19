Rani Lakshmibai : रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा भारतीयों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी: कांग्रेस

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनके साहस को याद किया।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते लिखा, “हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मना सके। रानी लक्ष्मी बाई जी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंकने वाली, असाधारण साहस, अदम्य शौर्य और अभूतपूर्व वीरता की प्रतीक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने एक्स पोस्ट में लिखा, “अदम्य साहस एवं अद्वितीय शौर्य की जीवंत प्रतिमान, प्रथम भारतीय स्वाधीनता समर की अग्रणी नायिका, वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई जी की जयंती पर हम सभी उनका पावन स्मरण करते हैं. उनके त्याग, साहस और स्वाभिमान ने भारत की नारी शक्ति को अमर कर दिया। इस पावन अवसर पर आइए हम सब उनके बलिदान को नमन करें और देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लें।"

कांग्रेस पार्टी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “रानी लक्ष्मीबाई जी की शौर्य गाथा हम सभी भारतीयों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।“

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पोस्ट में लिखा, "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना, असाधारण साहस एवं अपार शौर्य की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी अमर गाथाएं भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति एवं साहस की प्रेरणा देती रहेंगी।"

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “स्वतंत्रता संग्राम की अमर प्रतीक, अदम्य साहस और अपार शौर्य की प्रतिमूर्ति, रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन।“

कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर सादर नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान युगों-युगों तक सभी को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।"

--आईएएनएस