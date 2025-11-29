भारत समाचार

Shriprakash Jaiswal Death : पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित वरिष्ठ नेताओं ने जताया दुख

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर प्रियंका गांधी सहित नेताओं ने शोक व्यक्त किया।
Nov 29, 2025, 07:42 AM
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को निधन हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अजय राय सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निधन पर दुख जताया है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। श्रीप्रकाश जायसवाल जनता की सेवा और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित नेता थे। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। कानपुर और यूपी की राजनीति में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। हम सबके बड़े भाई, सरल स्वभाव और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। बाबा विश्वनाथ दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करें। श्रद्धांजलि।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्हें निष्ठावान और पार्टी के लिए समर्पित नेता के रूप में सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। मैं उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका जाना कांग्रेस परिवार और देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। यूपीए-2 सरकार के कार्यकाल में महागामा में 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए सीएसआर फंड उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी श्रीप्रकाश जायसवाल ने कोयला मंत्री रहते हुए किया था। क्षेत्र के विकास में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को धैर्य व संबल दे। श्रद्धांजलि।"

कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह ने कहा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और राष्ट्रीय राजनीति में उनका योगदान अविस्मरणीय एवं अपार रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण और नेतृत्व हमेशा स्मरणीय रहेगा। वे मेरे पिता के भी आदरणीय सहकर्मी रहे और हमारे परिवार के प्रति उनका स्नेह व मार्गदर्शन कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक सरल स्वभाव, जमीन से जुड़े हुए और जनसेवा को जीवन का धर्म मानने वाले एक विशाल व्यक्तित्व के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। सादर श्रद्धांजलि।"

