Vijay Wadettiwar Statement: कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार बोले, 'चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित'

Aug 18, 2025, 10:16 AM
नागपुर:  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राजनीति से प्रेरित बताया है। उनके मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने की बात कहना हास्यास्पद है।

रविवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से की गई प्रेसवार्ता को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा, "जब हमने सवाल किया, तो वो बौखला गए और सारे सबूत मिटा दिए। हमने आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, जिसे उन्होंने मिटा दिया। अब वो उल्टा सबूत मांग रहे हैं। मतलब चोर चोरी करने के बाद दूसरे से ही चोरी का सबूत मांग रहा है। चोरी का आरोप आयोग पर है।"

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति से प्रेरित थी। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त किसी संवैधानिक पद या राज्यसभा में दिखे।"

कांग्रेस नेता ने कहा, "देश में वोटों की चोरी हुई। अगर यह चोरी नहीं होती, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाती। इसको लेकर जनता में गुस्सा है। उन्होंने जो भी वादा किया है, क्या उनमें से कुछ भी पूरा किया है? वे सिर्फ लोगों को हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद में ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश में दिख रहा है। देश इस समय बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। जो आरोपी के कटघरे में है वही सबूत मांगे तो शायद इस पर एक अलग किताब लिखनी होगी।"

सी.पी. राधाकृष्णन को आरएसएस कार्यकर्ता बताए जाने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के हालिया ट्वीट का उन्होंने समर्थन करते हुए कहा, "देश के महत्वपूर्ण पदों पर बहुत सारे आरएसएस से जुड़े लोग हैं। वहीं उनकी पूरी पार्टी (भाजपा) आरएसएस ही चलाता है। आरएसएस जो कहेगा, वही होगा। साल भर से आरएसएस की भूमिका कमजोर दिख रही है; ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति पर आरएसएस की बात प्रधानमंत्री नहीं मान रहे थे।"

 

 

