Dalit Killing : रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर उदित राज बोले, हम समाज में जातिवाद नहीं फैलने देंगे

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता उदित राज ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से यह साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ लोग हमारे समाज में फिर से जातिवाद को स्थापित करना चाहते हैं। मनुवाद को बहाल करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि इस घटना का वीडियो भी आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई और हद तो तब हो जाती है, जब पीटने वाले कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं।

अपने इस शब्दावली से उत्पात मचाने वाले लोग यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें यह सब करने का लाइसेंस मिला है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, कम है।

उन्होंने कहा कि इटावा की घटना हम सभी लोगों को याद ही होगी, जब एक यादव समुदाय से आने वाले व्यक्ति के साथ बदसलूकी की गई। इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सरकार की कार्यशैली से यह साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी हैं। ये लोग समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते।

उन्होंने रायबरेली की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि युवक लगातार हमारे नेता राहुल गांधी का जिक्र कर रहा था। वह बार-बार राहुल गांधी का नाम पुकार रहा था। मैं समझता हूं कि शायद उसे हमारे नेता राहुल गांधी से उम्मीद थी कि वह बचा लेंगे, लेकिन अफसोस मारने वाले लगातार यही कह रहे थे कि वह बाबा वाले हैं। इससे इन लोगों की मानसिकता साफ जाहिर होती है कि ये लोग दलितों से कितनी नफरत करते हैं।

वहीं, कांग्रेस नेता उदित राज ने राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति किसी नियम की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस तरह की हरकत कोई दूसरे देश में करे, तो उसे जेल में डाल दिया जाता। अफसोस हमारे देश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिसकी भारी कीमत कई बेगुनाहों को चुकानी पड़ जाती है।

उदित राज ने कहा कि जब तक इस मामले में संलिप्त लोगों को सजा मिलेगी, तब तक लोग सब कुछ भूल चुके होंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी व्यवस्था कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। मैं मांग करता हूं कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। दवा में जहर मिलाना, ब्यूटी प्रोडक्ट मिलाना और अन्य पदार्थ मिलाना, मैं समझता हूं कि यह बहुत निचले स्तर की हरकत है।

वहीं, बाबा बागेश्वर ने कहा कि हिंदुओं को माला और भाला साथ लेकर चलना चाहिए। इस पर उदित राज ने कहा कि बाबा बागेश्वर एक फर्जी और अनपढ़ आदमी है। मुझे लगता है कि इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उसे भाजपा और आरएसएस ने पैदा किया है। वह संविधान के खिलाफ भी बोलता है। उसे तो जेल में डालना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि इसने इतना पैसा कहां से कमाया है।

वहीं, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसे शॉर्ट सर्किट की आड़ लेकर नहीं छुपाना चाहिए। जांच के बाद ही साफ होगा कि यह शॉर्ट सर्किट का नतीजा है या इसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही शामिल है। अगर इसमें किसी कर्मचारी की लापरवाही शामिल है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री ने कहा कि टीपू सुल्तान ने केआरएस डैम की नींव रखी है, इस पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। अगर किसी ने भी समाज की भलाई के लिए कोई कदम उठाया है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।