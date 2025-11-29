Jaiswal Demise News : पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश के निधन पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं ने जताया शोक

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कानपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए इसे पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जनसेवा और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा एक मिसाल है। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ हैं।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यूपीए सरकार में मेरे सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे एक सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे, जिन्होंने कानपुर के विकास व कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से जनसेवा का कार्य किया। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों व समर्थकों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं।"

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जायसवाल कांग्रेस की विचारधारा में रचे बसे थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर पूरी निष्ठा से कार्य किया था। उनके निधन से पार्टी को नुकसान हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके शोकाकुल परिजनों को धैर्य एवं संबल दें। ॐ शांति।"

कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस अपूरणीय क्षति के समय मैं उनके परिवारजनों और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं शक्ति दे।"

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "यूपीए सरकार में मंत्री रहे कानपुर (उत्तर प्रदेश) से पूर्व सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन की दुखद जानकारी मिली। श्रीप्रकाश निष्ठावान कांग्रेसी थे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए आजीवन समर्पित थे। मुझे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। श्रीप्रकाश का देहावसान कानपुर क्षेत्र के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारजनों व समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

