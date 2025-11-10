Rajesh Thakur : संघ ने सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है : राजेश ठाकुर

रांची: कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख यह दावा करते हैं कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है तो सवाल है कि आखिर क्यों आप भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं?

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आरएसएस के लोग भरोसे के लायक नहीं बचे हैं, इन लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ये लोग दिन-रात भाजपा का प्रचार करते हैं। देश की राजनीतिक स्थिति को योजनाबद्ध तरीके से अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को हमेशा से ही सत्ता की चाहत थी और रहेगी।

उन्होंने कहा कि आरएसएस की आज की तारीख में देशभर में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि आरएसएस प्रमुख को स्थिति साफ करने के साथ ही कार्रवाई करनी चाहिए। अफसोस इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, ये लोग सिर्फ फालतू की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्हें देश या समाज हित से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लोगों की मांग है कि आरएसएस पर बैन लगनी चाहिए। संघ को किसी समाज में भला कैसे स्वीकार किया जा सकता है? संघ ने सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में ऐसे संगठन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

वहीं, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की तरफ से पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खरिज नहीं किया जा सकता है कि लालकृष्ण आडवाणी का इस देश के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है।

बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की, जिसके बाद वह विवादों में घिर गए हैं। वहीं, कांग्रेस ने लालकृष्ण आडवाणी पर शशि थरूर के बयान को उनका निजी मामला बताया है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम