Nepal Violence : कांग्रेस के नेता हताशा में दे रहे अनर्गल बयान : धर्मेंद्र लोधी

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व नेता और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा नेपाल को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पर्यटन व संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कांग्रेस नेताओं के हताशा में होने का आरोप लगाया है।

पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने नेपाल में हुई हिंसा को लेकर एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि भारत के नेताओं को भी संभलने की जरूरत है। पूर्व विधायक के बयान पर राज्य सरकार के मंत्री लोधी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा इस तरह के बयान देना कहीं न कहीं उनकी हताशा को जाहिर करता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है; यहां से मजबूत लोकतंत्र कहीं नहीं है। भारत में इस तरह की गतिविधियां होना संभव नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलता है।

उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस को सत्ता मिल नहीं पा रही है, इसलिए उसके नेता इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। यहां जनता ही जनार्दन है और वही फैसला करेगी। जनता के फैसले को सभी शिरोधार्य करते हैं। उन्होंने नेपाल के आंदोलन और हिंसा को लेकर कहा कि नेपाल की घटना में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, इससे लगता है कि इसमें असामाजिक तत्व शामिल हैं। आंदोलन, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए मगर शांति के साथ।

दरअसल, पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने नेपाल हिंसा को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल में हिंसा भ्रष्टाचार को लेकर हुई है। भारत में भी नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए; जो भ्रष्टाचार करते हैं, उन नेताओं को संभलने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में भी नेपाल की तरह जनता सड़क पर उतर सकती है।

ज्ञात हो कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से आंदोलन का दौर जारी है, जिसने हिंसक रूप ले लिया है। संसद को आग लगा दी गई, नेताओं के साथ मारपीट की जा रही है, और सेना को हालात संभालने पड़े हैं।