Irfan Ansari Statement : राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार में भाजपा-जदयू की सत्ता को खतरा: इरफान अंसारी

रांची: झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बिहार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने भाजपा-जेडीयू को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है।

कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह छह दिन तक राहुल गांधी की रैली में शामिल रहे और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। उनकी चिंता 65 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की है, जो 70 विधानसभा सीटों को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "ये वोट मुस्लिम, दलित और आदिवासी समुदायों के हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर भरोसा है।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा वोटर लिस्ट में दावे-आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग खारिज करने पर अंसारी ने कहा, "यह गलत है। लोग कह रहे हैं कि हमें गोली मार दो, लेकिन वोटर लिस्ट और आधार से नाम मत काटो। आधार से नाम हटाना मतलब खाता सीज करना है। यह बिहार की जनता पर बड़ा हमला है।"

मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "इसे लोकसभा चुनाव में लागू नहीं किया गया, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुना गया, क्योंकि बीजेपी बिहार में सत्ता में नहीं आएगी।"

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर दिए बयान पर अंसारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी, आप जिम्मेदार पद पर हैं। जिस व्यक्ति ने अपशब्द कहे, वह भाजपा का कार्यकर्ता था, कांग्रेस का नहीं। मेरे पास उसकी फोटो है। बीजेपी साजिश रच रही है और रो भी रही है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस मां और बहनों का सम्मान करती है और ऐसी हरकतें उनकी संस्कृति में नहीं हैं।

उन्होंने बीजेपी पर सस्ती लोकप्रियता का आरोप लगाया और कहा कि जनता सब समझ चुकी है।