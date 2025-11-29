भारत समाचार

Congress Chhattisgarh Revamp : कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ इकाई का पुनर्गठन किया, 41 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 41 नए जिला अध्यक्ष बनाए, 2028 चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 29, 2025, 04:13 AM
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ इकाई का पुनर्गठन किया, 41 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली/रायपुर: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2028 से पहले एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। इस क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में 41 नए जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी।

एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जमीनी स्तर पर जुड़ाव, जीतने की क्षमता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सूची को अंतिम रूप देने से पहले प्रत्येक पर्यवेक्षक और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा की गई।

उल्लेखनीय नियुक्तियों में बस्तर ग्रामीण में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रेमशंकर शुक्ला, बेमेतरा में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा, महासमुंद में वरिष्ठ ओबीसी नेता द्वारकाधीश यादव, और रायपुर ग्रामीण में पूर्व राज्यसभा सदस्य राजेंद्र पप्पी बंजारे शामिल हैं।

महत्वपूर्ण रायपुर शहर इकाई में श्रीकुमार शंकर मेनन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि हरीश लखमा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित संवेदनशील जिले सुकमा का प्रभार संभालेंगे।

इस कदम को 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जहां भाजपा की 54 सीटों के मुकाबले पार्टी केवल 35 सीटों पर सिमट गई थी।

राज्य कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि नई टीम युवाओं और अनुभव के बीच संतुलन बनाते हुए महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देगी।

सुमित्रा घृतलहरे (बलौदाबाजार), तारिणी चंद्राकर (धमतरी), और रश्मी गभेल (शक्ति) सहित कम से कम आठ महिला नेताओं को नियुक्त किया गया है।

इस प्रक्रिया से जिला स्तरीय नेतृत्व को लेकर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता का भी अंत हो गया है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में गुटबाजी शुरू हो गई थी।

2026-27 में स्थानीय निकाय चुनाव होने की उम्मीद है, इसलिए नए जिला कांग्रेस प्रमुखों को बूथ समितियों को तुरंत सक्रिय करने और सदस्यता अभियान की तैयारी करने का काम सौंपा गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ये नियुक्तियां लोकतांत्रिक और पारदर्शी संगठनात्मक पुनर्निर्माण के प्रति आलाकमान की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

--आईएएनएस

 

Political StrategyLeadership Changeselection preparationIndian PoliticsParty organisationChhattisgarh politicsCongress Updates

Related posts

Loading...

More from author

Loading...