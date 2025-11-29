Congress Bihar Review : कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बवाल, धमकी के आरोपों पर क्या बोले संजीव सिंह?

भारत समाचार

Nov 29, 2025, 04:21 AM
नई दिल्ली: बिहार में कांग्रेस की हार को लेकर नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं में तीखी नोंकझोक हुई। कांग्रेस नेता जितेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बैठक में संजीव सिंह ने उन्हें धमकी दी है। इस पर अब संजीव सिंह की प्रतिक्रिया आई है।

संजीव सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जितेंद्र यादव को तो मैं पहचानता भी नहीं हूं। कल ही पहली बार उनसे मुलाकात हुई। 18 सालों से मैं कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा हूं और राज्य स्तर पर काम किया है। पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ लोगों को मैं जानता हूं।

उन्होंने बताया कि कल मीटिंग चल रही थी। इस दौरान मेरे बगल में प्रवीण कुशवाहा बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद बहुत से लोगों को हम पहचानते भी नहीं हैं। इतनी सी बात पर जितेंद्र यादव ने विरोध करना शुरू कर दिया कि इस तरह की बातचीत क्यों हो रही है।

संजीव सिंह ने कहा कि दो महीने पहले ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, तो ऐसे में मैं उनको नहीं जानता। मैंने मीडिया के माध्यम से इसका खंडन कर दिया है। आपसी नोंकझोक हुई थी, लेकिन इस बात को हमने वहीं खत्म कर दिया है।

उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक के दौरान सभी सीटों और हार के कारणों पर चर्चा की गई। मैंने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, ऐसे में मुझे भी इस बैठक में बुलाया गया था।

वहीं, आईएएनएस से बातचीत में जितेंद्र यादव ने कहा कि यह पूरी तरह से पार्टी में अनुशासनहीनता का मामला है। पार्टी इसे देखेगी। नेतृत्व को इसकी जानकारी दी गई है। वोट कम आया था तो वह आक्रोश में थे। वह तरह-तरह के आरोप लगा रहे थे। उन्होंने महागठबंधन पर भी आरोप लगाया। वह सब पर आरोप लगा रहे थे। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान जो भी हार के कारण समझ में आए, उसे पार्टी के समक्ष रख दिया गया है।

