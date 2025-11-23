Congress Leadership : कांग्रेस ने विनय कुमार को हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को वरिष्ठ नेता विनय कुमार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वे प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल द्वारा एक बयान जारी किया गया।

बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार को तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

पार्टी ने निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के कार्यों की भी सराहना की।

बयान में आगे कहा गया कि पार्टी निवर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के योगदान की सराहना करती है।

हालांकि, नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय से जारी एक पृष्ठ के प्रेस नोट में नेतृत्व परिवर्तन का कारण या राज्य इकाई के लिए किसी और संगठनात्मक पुनर्गठन की रूपरेखा नहीं बताई गई है।

हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख संगठनात्मक चेहरा, विनय कुमार राज्य इकाई और विधानमंडल में विभिन्न भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रशासनिक और संगठनात्मक दोनों चुनौतियों से जूझ रही है।

प्रतिभा सिंह एक वरिष्ठ पार्टी नेता हैं। वह इससे पहले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कई कार्यकालों तक सेवा दे चुकी हैं और राज्य इकाई के संगठनात्मक निर्णयों में एक प्रमुख भूमिका में रही हैं।

यह कांग्रेस द्वारा राज्य स्तरीय संगठनात्मक अपडेट जारी रखने का एक और उदाहरण है; यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पार्टी वर्ष की शुरुआत से ही कई राज्यों में चला रही है।

--आईएएनएस