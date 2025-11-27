Congress BJP Dispute : ‘एक्स’ अकाउंट लोकेशन में गड़बड़ी को तूल देकर भाजपा भटका रही ध्यान: सुप्रिया श्रीनेत

नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार Congress BJP disputeको ‘एक्स’ प्लेटफॉर्म पर हुई टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। कुछ नेताओं की अकाउंट लोकेशन देश से बाहर दिखने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने इस मामले का इस्तेमाल असली मुद्दों, जैसे वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए किया।

एआईसीसी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्रीनेत ने बताया कि ‘एक्स’ प्रोडक्ट हेड और प्लेटफॉर्म पहले ही साफ कर चुके थे कि लोकेशन की गलतियां तकनीकी कारणों से हुई थीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मामले को भुनाकर देश के अलग-अलग जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की।

उन्होंने बीजेपी के कुछ अकाउंट के उदाहरण दिए। सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, “क्या इन सबका मतलब यह है कि वे एंटी-नेशनल हैं, जैसा बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाती है? ”

उन्होंने बताया कि ‘एक्स’ ने लोकेशन गड़बड़ी का कारण ट्रैवल या टेम्पररी रिलोकेशन बताया था और कुछ नेता वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत लोकेशन दिखा सकता है।

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी ने इस मामले को भड़काकर बिहार में वोट-चोरी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की। उन्होंने गोंडा के बीएलओ नितिन यादव के परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्हें ओबीसी वोटरों के नाम हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

इसके अलावा, उन्होंने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। मुंबई में ग्यारह लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए, 600 वोटर दो ट्यूशन सेंटर में रजिस्टर्ड थे और एक वार्ड में 3,500 वोटर नकली पते पर थे। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी इन गड़बड़ियों पर चुप रहे।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का मकसद असली मुद्दों से ध्यान हटाना और जनता को भ्रमित करना था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी की यह कार्रवाई बेवकूफी भरी थी और इससे साबित होता है कि पार्टी की सच्चाई सामने आ गई।

--आईएएनएस