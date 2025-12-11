Semmozhi Park : कोयंबटूर में आम लोगों के लिए खुला क्लासिकल लैंग्वेज पार्क, क्यूआर कोड से मिलेगी हर पौधे की जानकारी

चेन्नई: तमिलनाडु के कोयंबटूर में बना बहुप्रतीक्षित सेम्मोझी क्लासिकल लैंग्वेज पार्क गुरुवार से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 208.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह विश्वस्तरीय पार्क 45 एकड़ में फैला है और गांधीपुरम के ऐतिहासिक जेल ग्राउंड में तैयार किया गया है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 25 नवंबर को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब यह पर्यटकों और स्थानीय आगंतुकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह पार्क तमिल भाषा की समृद्ध शास्त्रीय परंपरा को सम्मान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, साथ ही आधुनिक सुविधाओं और मनोरंजन को भी ध्यान में रखकर इसकी डिजाइन तैयार की गई है। प्रवेश द्वार पर बना आकर्षक कास्केडिंग वॉटरफॉल आगंतुकों का ध्यान खीचेंगा।

इसके भीतर कई थीम आधारित हरित क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें क्लासिकल लैंग्वेज फॉरेस्ट, एरोमैटिक फॉरेस्ट, फाइव-फोल्ड फॉरेस्ट, फ्लावर फॉरेस्ट, पजल फॉरेस्ट, शैडो फॉरेस्ट, हेल्थ फॉरेस्ट शामिल हैं। संगम साहित्य में वर्णित सुगंधित चंपा वृक्ष के लिए भी विशेष क्षेत्र बनाया गया है।

पार्क की सबसे बड़ी आकर्षणों में से एक है विशाल रोज गार्डन, जिसमें 1,000 से अधिक किस्मों के गुलाब लगे हैं। इसके अलावा एक सुंदर हर्बल गार्डन और घना वुडलैंड जोन भी बनाया गया है, जहां लोग प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं।

शैक्षणिक अनुभव को और समृद्ध बनाने के लिए पार्क में लगे क्यूआर कोड्स के माध्यम से आगंतुक हर पौधे और पेड़ की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पार्क में 500 सीटों वाला ओपन-एयर थिएटर बनाया गया है, जहां पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त ओपन-एयर जिम, सुगम वॉकिंग ट्रैक, 100 से अधिक स्टोन बेंचेस और सुंदर डेकोरेटिव लाइटिंग पूरे पार्क की सुंदरता को और बढ़ाती हैं।

बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया गया सक्षम-हितैषी खेल क्षेत्र पार्क की एक बड़ी विशेषता है, जो सभी बच्चों को समान रूप से खेलने का अवसर देता है।

प्रवेश शुल्क बेहद किफायती रखा गया है। वयस्कों के लिए 15 रुपए और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 रुपए। नियमित वॉकिंग ट्रैक उपयोगकर्ताओं के लिए मासिक पास 100 रुपए निर्धारित किया गया है। फोटोग्राफी शुल्क में स्टिल कैमरे के लिए 25 रुपए, वीडियो कैमरे के लिए 50 रुपए, फिल्म शूट के लिए 25,000 रुपए प्रतिदिन और शॉर्ट फिल्म शूट के लिए 2,000 रुपए तय किए गए हैं। यह पार्क रोज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा।

