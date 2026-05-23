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कोयंबटूर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

250 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोचा, पॉक्सो एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
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Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 04:44 PM
कोयंबटूर में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

कोयंबटूर: कोयंबटूर जिले के सुलूर के पास एक 10 साल की बच्ची के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना ने पूरे तमिलनाडु राज्य को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

सुलूर के पास एक गांव में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली यह लड़की गुरुवार शाम को पास की एक दुकान पर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। जब काफी देर बाद भी लड़की का पता नहीं चला, तो माता-पिता ने आस-पास के इलाकों में उसकी तलाश की और सुलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बड़े पैमाने पर जांच शुरू कर दी है।

इस बीच गुरुवार रात को सुलूर के पास कन्नामपलयम तालाब के किनारे झाड़ियों में एक लड़की का शव मिला।

बाद की जांच में पता चला कि लड़की का अपहरण कर यौन उत्पीड़न किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को यहां फेंक दिया गया।

इस घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए पुलिस महानिरीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) आरवी रम्या भारती ने कहा कि शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई। मामला दर्ज करने के बाद पांच विशेष जांच दल गठित किए गए।

जांच ​​के हिस्से के तौर पर लगभग 250 सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद आरोपियों की पहचान की गई।

पुलिस जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान कार्थी (33) के रूप में हुई, जो नागपट्टिनम का मूल निवासी है। वह कोयंबटूर के पास पल्लापलयम में रहता था और अपनी पत्नी से अलग हो चुका था।

पुलिस ने बताया कि कार्थी दिहाड़ी मजदूर था। लड़की के परिवार से परिचित था और पास में ही रहता था। पुलिस ने उसके साथी मोहनराज (30) को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच ​​अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही दिहाड़ी मजदूर थे।

पुलिस ने बताया कि जब वे कार्थी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उस इमारत की ऊपरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके पैर और हाथ में चोट लग गई। उसका इलाज फिलहाल कोयंबटूर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी

 

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