Guru Granth Sahib Prakash Parv greetings: श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर सीएम रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं

Aug 24, 2025, 06:56 AM
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर सीएम रेखा गुप्ता, योगी आदित्यनाथ समेत नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमर वाणी हमें सिखाती है कि जीवन का परम धर्म है निस्वार्थ सेवा, प्रेम और समानता। उनकी दिव्य शिक्षाएं युगों-युग मानवता को सत्य, करुणा और भाईचारे के आलोक से मार्गदर्शित करती रहेंगी। इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के उपदेशों को आत्मसात कर समाज कल्याण, शांति और राष्ट्रसेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाएं।“

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी' के प्रकाश पर्व की सभी सिख बंधुओं, श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। गुरुवाणी से आलोकित यह दिव्य ग्रंथ सत्य, सेवा व समरसता का मार्गदर्शक है। आइए, इस पावन अवसर पर गुरु वाणी को जीवन-संकल्प बनाकर समरस समाज के निर्माण में सहभागी बनें।“

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “विश्व को समरसता और मानवता के प्रति समर्पण की शिक्षा का संदेश देने वाले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की सभी सिख भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सदैव बेहतर समाज की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी।“

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की दिव्य शिक्षाएं सदैव हमें ज्ञान, सद्भावना और मानवता के मार्ग पर अग्रसर करती रहेंगी तथा समाज को एकता और बंधुत्व के प्रकाश से आलोकित करती रहेंगी।“

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी एक्स पोस्ट में लिखा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर गुरु वाणी का मनन तथा सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का दिव्य उपदेश सत्य, करुणा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह दिन हम सभी को बंधुत्व, समानता और शांति का संदेश देता है।“

 

 

Om Birla greetingsGuru Granth Sahib Prakash ParvRekha Gupta Delhi CMNaib Saini HaryanaCM Yogi Adityanathpushkar singh dhamiSikh festival celebrations

