भारत समाचार

Barabanki Tragedy: बाराबंकी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान

CM Yogi expresses grief over Barabanki bus accident, announces ₹5 lakh aid for victims’ families
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 10:23 AM
बाराबंकी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम योगी ने हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

इसके साथ ही उन्होंने सड़क हादसे पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को घायलों के लिए समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीएम योगी के हवाले देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बाराबंकी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनका समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।''

बता दें कि भारी बारिश के बीच बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही सवारियों से भरी बस पर अचानक पेड़ गिर गया। बस की छत पूरी तरह चकनाचूर हो गई और कई यात्री उसके नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत हुई है, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा हरख चौराहे के राजा बाजार क्षेत्र के पास हुआ है। यहां यात्रियों से भरी बस पर अचानक पेड़ गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बस में फंसे घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया।

इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बस के अंदर एक महिला और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

 

bus accidentUttar Pradesh newsBarabanki Accidentheavy rain incidentCM Relief FundYogi Adityanathroad safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...