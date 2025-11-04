भारत समाचार

Yogi Adityanath Inspection : गोरखपुर में विरासत गलियारा के प्रभावित दुकानदारों के लिए बनेगा कामर्शियल कॉम्प्लेक्स

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विरासत गलियारा निर्माण की गुणवत्ता जांची
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 04, 2025, 05:20 PM
उत्तर प्रदेश: गोरखपुर में विरासत गलियारा के प्रभावित दुकानदारों के लिए बनेगा कामर्शियल कॉम्प्लेक्स

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विरासत गलियारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बन रहे विरासत गलियारा से किसी भी दुकानदार का हित कतई प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। टीपी नगर चौक से पैडलेगंज मार्ग पर बन रहे सिक्सलेन फ्लाईओवर का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने गलियारा के निर्माण कार्य की समीक्षा की।

उन्‍होंने कहा कि जिन दुकानदारों की पूरी दुकान इस गलियारे के दायरे में आ गई है या फिर जिनकी दुकानों का आकार बहुत अधिक छोटा हो गया है, उन्हें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर उसमें दुकानें दी जाएंगी। इस नई व्यवस्था के लिए सीएम योगी ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) और नगर निगम के अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है।

मुख्यमंत्री ने विरासत गलियारा का निर्माण कार्य तेज करने और गुणवत्ता पर खास जोर देने के निर्देश कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्‍होंने चेतावनी दी कि गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। विरासत गलियारा का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी पांडेयहाता चौराहा, घंटाघर, हजारीपुर और जटाशंकर चौराहा पर रुके। वह सबसे पहले पांडेयहाता चौराहा पहुंचे।

शिवम टॉवर के पास ड्राइंग मैप देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गलियारे के निर्माण में जितने भी मकान और दुकान आए हैं, उनका मुआवजा हर हाल में दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। यदि किसी नागरिक की दुकान शत प्रतिशत प्रभावित हो गई हो या अत्यंत छोटी हो गई हो, तो उनके कारोबारी समायोजन के लिए जीडीए या नगर निगम की तरफ से एक कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए।

यहां उन्होंने टूट रही दुकानों का मलबा निस्तारित करने, सड़क का स्लोप बेहतर करने और तारों को अंडरग्राउंड करने के निर्देश दिए। पांडेयहाता चौराहा के बाद सीएम योगी ने घंटाघर में विरासत गलियारा के साथ ही घंटाघर के सुंदरीकरण प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विरासत गलियारे के तहत सड़क का निर्माण एक तरफ से किया जाए ताकि दुकानदारों को अपनी दुकान को पुनर्व्यवस्थित करने में किसी तरह की परेशानी न हो। विरासत गलियारे के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हजारीपुर में भी रुके। निर्माण का लेआउट देखने के बाद उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि सड़क का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। गुणवत्ता में किसी तरह की खामी पाई गई तो जिम्मेदार लोग कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

उन्होंने गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। विरासत गलियारा का जायजा लेने के दौरान सीएम योगी का आखिरी पड़ाव जटाशंकर चौराहा था। यहां मुख्यमंत्री ने सड़क पर पर्याप्त पथ प्रकाश के लिए नाली के पार स्ट्रीट लाइट लगाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि सड़क का स्लोप अच्छा हो और नाले पर समतल स्लैब डालें जाएं ताकि इसका इस्तेमाल फुटपाथ के रूप में हो सके।

-- आईएएनएस

 

 

Heritage CorridorUrban RenewalUttar Pradesh newsGorakhpur developmentYogi AdityanathGDAInfrastructure Project

Related posts

Loading...

More from author

Loading...