Yogi Adityanath Diwali : अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने बस्तीवासियों को मिठाई और उपहार भेंटकर बांटीं दीपावली की खुशियां

अयोध्या: दीपावली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने बस्ती में पहुंचे और लोगों के बीच मिठाइयां बांटकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। सीएम ने स्थानीय निवासियों को दीपावली का उपहार प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने बस्ती की साफ-सफाई व्यवस्था की तारीफ की और लोगों को त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बस्ती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बस्ती को साफ-सुथरा देखकर खुशी जताई और कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर मोहल्ला साफ नहीं होगा, तो लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इस छोटी बस्ती ने स्वच्छता का शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसके लिए उन्होंने देर सारी बधाई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली उत्साह और उमंग का त्योहार है, जो सभी को एकजुट करता है। अयोध्या का दीप पूरे विश्व में रोशनी का प्रतीक बनेगा और यहां की पवित्रता से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वो दीपावली के अवसर पर अपने घर पर दीप जरूर प्रज्जवलित करें। इसके माध्यम से आपके घरों में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। उन्होंने त्योहार को बहुत सावधानी से मनाने को कहा ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे।

वहीं, इस आयोजन में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे से बस्ती में खुशी का माहौल था।

उन्होंने न केवल त्योहार की मिठास बांटी, बल्कि स्वच्छता और एकता का संदेश भी दिया। वहीं, स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना की और त्योहार को और भी यादगार बनाने के लिए उनका आभार जताया।