Arun Jaitley Death Anniversary Tributes: योगी आदित्यनाथ समेत नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, “पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री,‘पद्म विभूषण’ अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वे भारतीय राजनीति के एक श्रेष्ठ विचारक, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता व सच्चे जनसेवक थे। सशक्त राष्ट्र के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाएगा।“

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रख्यात विधिवेत्ता और लोकप्रिय राजनेता 'पद्म विभूषण' अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले अरुण जेटली ने आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संगठन से लेकर संसद तक अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने हेतु जीएसटी जैसे ऐतिहासिक सुधार को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरुण जेटली का सरल व्यक्तित्व, दूरदृष्टि और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।"

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "भारतीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में अहम योगदान देने वाले, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। आपकी दूरदर्शिता व नीतियों ने देश के विकास को नई दिशा एवं पहचान दी। आपके विचार हमें सदैव समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा,"वरिष्ठ भाजपा नेता एवं देश के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, ‘पद्म विभूषण’ अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन, राष्ट्रहित के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।"

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जनप्रिय राजनेता, प्रखर वक्ता और दूरदर्शी अर्थशास्त्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने अद्वितीय नेतृत्व, गहन आर्थिक दृष्टि और संगठनात्मक कौशल से भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। राष्ट्रहित के लिए उनका समर्पण और योगदान सदैव स्मरणीय एवं प्रेरणास्रोत रहेगा।"

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित, श्रद्धेय अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजनीति में सादगी एवं शुचिता से उच्च आदर्श स्थापित करने वाले श्रद्धेय अरुण का 'विकसित भारत' के निर्माण में चिरस्मरणीय योगदान सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे।"