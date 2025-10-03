भारत समाचार

Rekha Gupta Delhi : सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिविल लाइंस में फुटबॉल अकादमी के नए ग्राउंड का उद्घाटन किया

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने नया फुटबॉल ग्राउंड शुरू किया
Oct 03, 2025, 08:56 AM
सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सिविल लाइंस में फुटबॉल अकादमी के नए ग्राउंड का उद्घाटन किया

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सिविल लाइंस क्षेत्र में सुदेवा फुटबॉल अकादमी में नए ग्राउंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक सूर्य प्रकाश खत्री भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन समारोह में कहा, "खेल के क्षेत्र में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार और जनता जब मिलकर प्रयास करती है तो उसका 100 प्रतिशत परिणाम निकलता है। आज हमने फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन किया है। ये सार्वजनिक भागीदारी के साथ बनाया गया है। देशभर के खिलाड़ी यहां आए हुए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "जब सरकार और एसोसिएशन मिलकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रगति होती है। हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।"

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है। दिल्ली से आने वाले खिलाड़ी, अगर शीर्ष ओलंपियन बनते हैं, तो उन्हें 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर लाएं, दिल्ली सरकार उन्हें सम्मानित करेगी।

अपने एक पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि हर खिलाड़ी को अवसर मिले, अपनी प्रतिभा निखार सके और दिल्ली का नाम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करे।"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीर से दिल्ली में आकर बसे परिवारों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "कश्मीर से आए हुए परिवार, जो अपना घर-गांव छोड़कर दिल्ली में बरसों से रह रहे हैं और अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि उन सभी परिवारों को न्याय मिले और बिना संकोच हम उनका सहयोग करेंगे।"

 

