दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग और पीतमपुरा में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एडी ब्लॉक शालीमार बाग और एपी ब्लॉक पीतमपुरा में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। साथ ही केपी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स और मुनक नहर के पास स्थित छठ घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास हर कॉलोनी, पार्क, बाजार, सड़क और मोहल्ले तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें, मजबूत जल निकासी व्यवस्था, साफ-सुथरे सार्वजनिक स्थान, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था और सुव्यवस्थित पार्किंग जैसी सुविधाएं नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर डालती हैं। इसी सोच के साथ, सरकार स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विस्तार समय की मांग है, और दिल्ली सरकार इस दिशा में एक सुनियोजित तरीके से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने एडी ब्लॉक शालीमार बाग में सड़कों, नालियों और गलियों से जुड़े निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पार्कों में पैदल चलने के रास्ते और चारदीवारी का निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग सुविधाएं, सड़कें और डीडीए बाजार में जल निकासी व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने एपी ब्लॉक, पीतमपुरा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें चारदीवारी का निर्माण, सड़क और नाली का निर्माण और बाजार क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

उन्होंने पीतमपुरा स्थित केपी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण किया, जहां सड़कों, फुटपाथों, पार्किंग, जल निकासी व्यवस्था, पार्कों के पुनर्विकास, चारदीवारी के निर्माण और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने मुनक नहर के पास निर्माणाधीन छठ घाट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

--आईएएनएस

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