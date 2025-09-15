भारत समाचार

Pushkar Singh Dhami Story : पीएम मोदी के जीवन में सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्रसेवा का संदेश : सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा- पीएम मोदी का जीवन अनुशासन और राष्ट्रसेवा का सच्चा उदाहरण
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 15, 2025, 12:23 PM
पीएम मोदी के जीवन में सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्रसेवा का संदेश : सीएम धामी

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी है। इस मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ बिताए गए पलों और उनके योगदान को याद किया। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके साथ बिताए यादगार पलों में से एक साझा किया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, "हैशटैग मायमोदीस्टोरी मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके साथ बिताया हर क्षण अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रप्रेम का नया पाठ सिखाता है। ऐसा ही एक पल वाराणसी में मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गया।"

सीएम धामी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक उस रात 1 बजे समाप्त हुई। सभी थके हुए थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए बोले, "अभी एक जरूरी काम बाकी है।" हम सभी एक-दूसरे को देखने लगे, इतनी रात को अब और क्या? उन्होंने सहज भाव से कहा, “मेरे लोकसभा क्षेत्र में दिन में निरीक्षण करने से लोगों को असुविधा होती है, इसलिए मैं रात में ही विकास कार्य देखने निकलूंगा।”

उन्होंने कहा कि और फिर रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी सड़कों पर थे, एक-एक परियोजना का जायजा लेते हुए हर विवरण पर ध्यान देते हुए। समय बीता, 3 बजे फिर 4 बज गए। तब जाकर वे अपने कक्ष में लौटे, लेकिन यही कहानी का सबसे अद्भुत पल है, अगली सुबह 9 बजे बैठक शुरू होते ही वे सामने थे, पूरी ऊर्जा, वही तेज नजर, वही अडिग एकाग्रता। मानो उन्होंने रात में नींद नहीं, बल्कि देश की सेवा से ऊर्जा पाई हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें देखकर हम सबके मन में बस एक ही विचार उठा 'यही है सच्चा नेतृत्व।' वो जो उपदेश नहीं देते, बल्कि उदाहरण बनकर जीते हैं। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्रसेवा का नाम है।

 

 

bjp-leadersPM Modi BirthdayMyModiStoryLeadership Examplepushkar singh dhamiSeva PakhwadaIndia politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...