Pushkar Singh Dhami News : भराड़ीसैंण में तैनात सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम धामी, उनके काम को सराहा

Aug 20, 2025, 09:43 AM
उत्तराखंड : भराड़ीसैंण में तैनात सुरक्षाकर्मियों से मिले सीएम धामी, उनके काम को सराहा

देहरादून:  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सुबह भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में तैनात सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाकर्मियों के कार्यों की सराहना की।

सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह भ्रमण के दौरान भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की और उनके घर, भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों की जानकारी ली।

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने चार तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें से दो तस्वीरों में वो सुरक्षाकर्मियों से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, जबकि अन्य दो तस्वीरों में वे बात करते हुए दिख रहे हैं। सूबे के मुखिया से मिलने पर सुरक्षाकर्मी भी बहुत ही उत्साहित नजर आए। इस दौरान सीएम धामी जैकेट, मफलर और टोपी पहने नजर आए।

सीएम धामी ने लिखा, "भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रातःकाल भ्रमण के दौरान विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षाकर्मियों से भेंट कर उनके आवास, भोजन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली।"

मुख्यमंत्री ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में उनके कार्य निर्वहन की तारीफ करते हुए लिखा, "कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस एवं प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है।"

उन्होंने प्राकृतिक आपदा के बाद सेवाभाव से किए गए कार्यों की तारीफ करते हुए आगे लिखा, "धराली जैसे आपदा-प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवा भावना अत्यंत सराहनीय रही है, जिसने संपूर्ण बल की कार्यदक्षता को नई पहचान दी है।"

बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। मलबे और पानी के सैलाब ने 30-35 सेकंड में गांव को तहस-नहस कर दिया था, जिसमें घर, होटल और बाजार मलबे में तब्दील हो गए थे।

 

