GST Rate Cut Benefits : सीएम धामी ने जागरूकता कार्यक्रम में व्यापारियों से लिया जीएसटी स्लैब पर फीडबैक

धामी ने जीएसटी बचत उत्सव में घटे करों और स्वदेशी उत्पादों के लाभ बताए
Sep 23, 2025, 01:32 AM
जीएसटी बचत उत्सव: सीएम धामी ने जागरूकता कार्यक्रम में व्यापारियों से लिया जीएसटी स्लैब पर फीडबैक

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को 'जीएसटी बचत उत्सव' कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन देशभर में जीएसटी दरों में की गई कटौती को लेकर जनजागरूकता फैलाने और जनता को इसके प्रत्यक्ष लाभों से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार शाम देहरादून के प्रेमनगर स्थानीय बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया और व्यापारियों से आमजन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से फीडबैक भी लिया और व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर भारत के लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें।"

मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी संख्या में जनता से मुलाकात कर उनको घटे हुए 'नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी' के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी स्लैब में कमी की है। जिसका सीधा लाभ देश के आम जनता को मिलेगा।

उन्‍होंने जनता से अधिक से अधिक स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग और स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी हमारे ग्रामीण एवं शहरी उद्यमी सशक्त होंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी ने स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आर्थिक सुधार और जनकल्याण एक साथ चल रहे हैं। जीएसटी की दरों में कमी से हर वर्ग गृहिणियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक को राहत मिली है। उन्‍होंने यह भी कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ जैसे कार्यक्रमों से जनता को सीधे संवाद का अवसर मिलता है और वे सरकार की नीतियों के लाभों को नजदीक से महसूस कर पाते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने जीएसटी में दी गई राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दैनिक जीवन से जुड़े उत्पादों पर कर दरों में कमी से घरेलू बजट पर बोझ कम हुआ है, जिससे आमजन को वास्तविक राहत मिली है। नागरिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की जोड़ी पर लोगों को पूरा विश्वास है। इस जोड़ी ने जनता को विकास, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ाया है।

कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में आम नागरिक, व्यापारी, महिलाएं, युवा और वरिष्ठजन उपस्थित रहे, जिन्होंने जीएसटी दरों में कटौती को ‘डबल इंजन सरकार’ द्वारा जनता को दिया गया उपहार बताया।

 

 

