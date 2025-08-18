भारत समाचार

Crime Against Minors In J&K: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गांदरबल में नाबालिग लड़की की हत्या पर जताया गहरा दुख

उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल हत्या की निंदा की, किश्तवाड़ आपदा प्रभावितों से मिले।
Aug 18, 2025, 05:09 AM
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने गांदरबल में नाबालिग लड़की की हत्या पर जताया गहरा दुख

श्रीनगर:  जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में नाबालिग लड़की की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना को 'अमानवीय और निंदनीय' करार दिया।

मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की शीघ्र और निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाने का निर्देश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संदेश में कहा, "गांदरबल में नाबालिग लड़की की हत्या की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। यह एक अमानवीय और निंदनीय अपराध है। मैं इस पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।"

वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 16 अगस्त को किश्तवाड़ में बादल फटने की त्रासदी से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस आपदा में हुई जनहानि और नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि सरकार इस कठिन घड़ी में पूरी मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है।

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि हम कई कीमती जिंदगियां खो चुके हैं। करीब 55 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इनमें से कुछ गंभीर घायलों को जम्मू अस्पताल शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लगभग 70 से 80 लोग अब भी लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

 

 

