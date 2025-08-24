Naib Singh Saini Youth Marathon: सिरसा में 'यूथ मैराथन' का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी

भारत समाचार

Aug 24, 2025, 06:43 AM
सिरसा:  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा के सिरसा के डबवाली में रविवार को 'यूथ मैराथन' का आयोजन हुआ। सीएम सैनी ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई।

युवा मैराथन का आयोजन हरियाणा 'उदय कार्यक्रम' के तहत किया गया, जिसके तहत प्रदेशभर में 2,482 कार्यक्रम हुए और इसमें करीब 16,50,000 लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम नशामुक्ति के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए हुआ। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि सरकार युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन में आए लोगों का धन्यवाद और अभिवादन किया। उन्होंने यूथ मैराथन को नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत बताया। यूथ मैराथन में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "आज की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं, बल्कि एक नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का काम कर रही है। आज वो सुबह है।"

उन्होंने बताया, "हमारे अधिकारियों ने इस युवा मैराथन का आयोजन 'हरियाणा उदय' कार्यक्रम के तहत किया है। इस अभियान के तहत हम अब तक पूरे राज्य में 2,482 कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, और मुझे खुशी है कि हरियाणा में इन कार्यक्रमों के तहत करीब 16,50,000 लोग शामिल हो चुके हैं।"

सीएम सैनी ने कहा, "मुझे इस बात पर भी गर्व है कि 'हरियाणा उदय' हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम बन गया है। सभी जानते हैं कि फिट व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश और प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेंगे।"

 

 

