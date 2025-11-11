भारत समाचार

Madhya Pradesh Development : मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलना सरपंच के सहयोग के बगैर संभव नहीं: मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा—राज्य की तकदीर सरपंचों के हाथ में है, हर पंचायत को मिलेगा सहयोग।
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरपंच सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि वह जो कर सकता है वह कोई और नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, राज्य की तकदीर और तस्वीर सरपंच के बगैर नहीं बदली जा सकती।

राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में सबसे पहले दिल्ली बम धमाकों के दिवंगतों के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमें अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये भी बचेंगे नहीं जो भी होंगे ठिकाने लगेंगे।

सरपंचों की ताकत और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत को जो अधिकार है वह बड़े-बड़े पद वालों के लिए भी नहीं है। वास्तविकता में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमें दिखते जरूर हैं, या नगर पालिका, नगर निगम हैं, लेकिन उन्हें जो अधिकार है उससे ज्यादा सरपंच को है। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वह कोई भी नहीं कर सकता।

देश प्रदेश की ग्रामीण आबादी की बात करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी हमारी ग्राम पंचायतों में रहती है। हमारे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलना है, तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकता। राज्य की सभी योजनाओं का आधार हमारी पंचायतें हैं। राज्य के हर गांव में शांतिधाम की स्थापना पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि हर गांव के अंदर शांति धाम के लिए जो भी राशि चाहिए होगी, वह हम देंगे। प्रत्येक पंचायत के लिए 50 हजार रुपए देने की घोषणा की।

राज्य में कृषि आधारित उद्योग बढ़ाने पर मुख्यमंत्री यादव ने जोर दिया और कहा कि वर्ष 2026 को हम कृषि आधारित उद्योग के रूप में घोषित करेंगे। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विकास की रफ्तार का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सरकार के माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले।

--आईएएनएस

 

 

