भारत समाचार

Mohan Yadav Chhath Puja : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मनाया छठ, दिया उषा अर्घ्य

उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने छठ पूजा की रस्म निभाई, उगते सूर्य को दिया अर्घ्य।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 08:43 AM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मनाया छठ, दिया उषा अर्घ्य

उज्जैन: छठ पूजा के चौथे दिन लोगों ने मंगलवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छठ पूजा के आखिरी दिन छठ पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया और उगते सूर्य को 'उषा अर्घ्य' दिया।

इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती हैं। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "पूरा देश छठी मैया के उत्सव में डूबा हुआ है। मैं छठ मैया के इस पावन अवसर पर पूर्वांचल के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी माताओं और बहनों द्वारा कई दिनों तक कठोर उपवास रखने के बाद, यह त्योहार उनके परिवारों की भलाई, हमारे राज्यों और राष्ट्र की प्रगति और हमारी सनातन संस्कृति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। एक बार फिर, मैं सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

उन्होंने कहा कि हमने इस छठ उत्सव को कल इंदौर में और आज उज्जैन में मनाया। बिहार से हमारा बहुत पुराना और अच्छा रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश में विकास हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन किया था। भगवान राम का भी बिहार के साथ संबंध था।

मोहन यादव ने कहा कि हमने मिथिलांचल घाट बनाने की घोषणा की है। वह बन रहा है और जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही हमने इंदौर में भी कई तालाब बनाने की घोषणा की थी। पूरे मध्य प्रदेश में जहां-जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं, आने वाले दिनों में हर जगह छठ के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। किसी को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

 

Sun WorshipChhath PujaMohan YadavBihar CultureChhath festivalHindu traditionsUjjain newsMadhya Pradesh CMReligious Ceremonysanatan dharma

Related posts

Loading...

More from author

Loading...