Helmet Awareness : दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए हेलमेट पहने : मोहन यादव

भोपाल में सीएम मोहन यादव ने हेलमेट जागरूकता रैली निकाली
Sep 27, 2025, 10:22 AM
दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए हेलमेट पहने : मोहन यादव

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग आवश्यक रूप से करने की हिदायत देते हुए कहा कि दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए हेलमेट अवश्य पहनें।

राजधानी के प्लेटिनम प्लाजा इलाके में सुरक्षित दुपहिया वाहन चलाने के प्रति जागरुकता लाने के मकसद से वाहन रैली निकाली गई। साथ ही निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति का सृजन जरूरी है। शक्ति का सदुपयोग करें, वाहन चालन भी जरूरी है, लेकिन हम कहीं दुर्घटना के शिकार न हो जाएं, इसके लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश दुनिया के सामने पूरे सामर्थ्य के साथ खड़ा है। सभी प्रकार के संसाधनों से समृद्ध हमारे देश ने दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाने में पूरी सतर्कता बरतने का आह्वान करते हुए कहा कि युवा साथी तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर लापरवाही न करें, एक जिम्मेदार नागरिक बनें।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, चेक पोस्ट, एक्सप्रेस-वे पर सेंसर तकनीक, और पेट्रोलिंग दस्ते के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया। राज्य सरकार द्वारा हादसों के शिकार लोगों के लिए उठाए जा रहे कदम और अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से अगर दुर्घटना घट गई तो सरकार आपके साथ खड़ी है। इलाज के इंतजाम के साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार प्रदान कर रही है।

दुर्घटनाएं रोकने के लिए जागरूकता को आवश्यक बताते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा, "जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, और जिम्मेदार बनें। ये हेलमेट हमारा सुरक्षा कवच है।" इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए और वाहन रैली को रवाना किया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी, रामेश्वर शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

 

 

