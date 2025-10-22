भारत समाचार

Mohan Yadav Speech : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन संस्कृति की धारा बहाने के लिए किए कई प्रयास: सीएम मोहन यादव

गोवर्धन पूजा में बोले सीएम यादव, गाय हमारी संस्कृति और स्वास्थ्य की आधारशिला
Oct 22, 2025, 03:44 PM
इंदौर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सनातन संस्कृति की धारा बहाने के अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने राज्य की व्यापारिक नगरी इंदौर के हनोता स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा में यह बात कही।

मुख्यमंत्री यादव ने भारतीय समाज के लिए उपयोगी गाय की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे जन्म को सार्थक करने के लिए परमात्मा ने एक गौ माता पहले से ही हमारे बीच पहुंचा दी है जो अपने बच्चों का भी लालन-पालन करती है और हमें भी दूध देती है। हमारे यहां कोई आश्रम नहीं है जहां गोवंश न हो, कोई घर ऐसा नहीं है जहां गोपाल न हो।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पर्व के महत्व को बताते हुए कहा कि गोवर्धन, गोसंवर्धन यह जो उत्सव है सभी अर्थों में एक ही भाव निकालता है। गोवंश और मनुष्य वंश अलग-अलग हो ही नहीं सकता, यह परस्पर एक दूसरे पर ही निर्भर होते है। वर्तमान दौर के समाज में कुपोषण एक बड़ी समस्या बन गई है, मगर पूर्व काल में कुपोषण जैसी समस्या नहीं थी।

उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि पहले हमारे यहां कुपोषण का सवाल ही नहीं था। जिसके घर में गौ माता है, उसके बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं जो गाय के दूध और घी का रोज सेवन करते हैं। वे अपनी कई सारी बीमारियों को भी खत्म करते हैं। गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है।

गायों के संवर्धन के लिए सरकार और समाज मिलकर काम करें, इस पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज और सरकार मिलकर गौशालाएं चलाएं, जिससे ये एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देंगी। राज्य में गोवर्धन पर्व पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। तमाम गौशालाओं में गायों की पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाई गई है और इस मौके पर विशेष आयोजन चल रहे हैं।

 

 

 

Hindu FestivalMadhya Pradesh NewsMohan YadavGovardhan PujaSanatan cultureIndian TraditionsCow Protection

