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मुख्यमंत्री विजय इस महीने के अंत में दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे

सीएम विजय दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय नेताओं से करेंगे अहम मुलाकात
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 12, 2026, 06:23 AM
मुख्यमंत्री विजय इस महीने के अंत में दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्टी कजगम (टीवीके) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय राज्य में अपनी सरकार के गठन के बाद देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकों के लिए इस महीने के अंत में नई दिल्ली की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा कर सकते है।

सूत्रों के अनुसार, सी जोसेफ विजय का दो दिवसीय दौरा मई के तीसरे या अंतिम सप्ताह के दौरान होने की संभावना है, जो 18 मई के बाद अपेक्षित तमिलनाडु मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद होगा।

सूत्रों के मुताबिक, चेन्नई में नए प्रशासन द्वारा शासन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों और प्रशासनिक पुनर्गठन को पूरा करने के बाद इस यात्रा की अस्थायी रूप से योजना बनाई गई है। प्रस्तावित यात्रा के दौरान, विजय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिलने की उम्मीद है, जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद किए जाने वाले पारंपरिक कार्यक्रमों का हिस्सा है।

वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बातचीत कर सकते हैं।

सरकार और पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस दौरे का उपयोग नवगठित टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशाओं को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए करेंगे।

बैठकों के दौरान तमिलनाडु की वित्तीय आवश्यकताओं को रेखांकित करने वाला एक विस्तृत ज्ञापन भी प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। इस ज्ञापन में लंबित केंद्रीय आवंटनों की रिलीज, मुआवजे की बकाया राशि, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और राज्य में चल रही कल्याणकारी पहलों के लिए बेहतर समर्थन से संबंधित मांगें शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों ने आगे बताया कि तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच होने वाली चर्चाओं में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं, शहरी विस्तार योजनाएं, परिवहन संपर्क, औद्योगिक निवेश प्रस्ताव और कल्याणकारी कार्यक्रम प्रमुखता से शामिल होने की उम्मीद है।

इस यात्रा को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह हाल ही में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने और मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ विजय की पहली सीधी बातचीत होगी।

--आईएएनएस

 

 

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