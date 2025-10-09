Pushkar Singh Dhami : मुख्यमंत्री धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात, अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के रेल प्रस्तावों पर जताई सहमति

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के विकास पर चर्चा की। इस दौरान रेल मंत्री ने देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में तीन बार संचालित किए जाने पर सहमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय रेल मंत्री से देहरादून एवं हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए इनके विस्तार व सुदृढ़ीकरण के साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण का पूरा खर्च का वहन केंद्र सरकार की ओर से किए जाने का अनुरोध किया।"

रेल मंत्री ने देहरादून-टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में तीन बार संचालित किए जाने पर भी सहमति प्रदान की है।

उन्होंने आगे कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य की पूर्ण लागत का खर्च केंद्र सरकार की ओर से किए जाने के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना में अल्मोड़ा और सोमेश्वर क्षेत्रों को भी जोड़ने की संभावनाओं पर विचार करने के साथ ही टनल के साथ-साथ सड़क का प्रावधान करने का अनुरोध केंद्रीय रेल मंत्री से किया गया है, जिस पर रेल मंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूर्णतः बंद करते हुए इस भूमि के सभी अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के लिए भी केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री को बताया कि पुराने रेलवे स्टेशन के बंद होने के कारण यदि योग नगरी रेलवे स्टेशन पर सुव्यवस्थित संचालन के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार इस पर सकारात्मक विचार एवं सहयोग करेगी। रेल मंत्री ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दी।

केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।