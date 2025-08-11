Vadnagar Tourism Projects: सीएम भूपेंद्र पटेल ने ऐतिहासिक वडनगर में अत्याधुनिक विकास परियोजनाओं के कार्यों का निरीक्षण किया

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर समान वडनगर में राज्य तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के कामकाज की प्रगति का सोमवार को स्थल पर जाकर निरीक्षण किया।

वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने निर्माणाधीन मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब का कार्य तेजी से पूर्ण हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को रेलवे तथा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के बीच इस परियोजना को लेकर उचित को-ऑर्डिनेशन तथा इंटीग्रेशन के आवश्यक निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के चलते पुरातत्वीय तथा ऐतिहासिक नगरी वडनगर का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत यात्रियों तथा पर्यटकों के लिए पर्यटन की सुविधाएं अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वडनगर रेलवे स्टेशन को शहर के मुख्य दर्शनीय स्थलों के साथ जोड़ने वाला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब एवं पब्लिक प्लाजा का 17 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है।

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्किंग, रेस्टिंग एरिया, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी और समग्र परिसर में दो हजार से अधिक पेड़-पौधों लगाए जाने हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी कार्यों का भी निरीक्षण किया।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत हेरिटेज सर्किट में वडनगर के शर्मिष्ठा तालाब, ताना-रीरी पार्क तथा आसपास के तालाबों, लटेरी वाव (बावड़ी), अंबाजी कोठा तालाब, रेलवे स्टेशन, फोर्ट वॉल आदि का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस हब के निर्माण के लिए किए जा रहे कामकाज की प्रगति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा गुणवत्ता संरक्षण के जरूरी सुझाव दिए।

उन्होंने गुजरात पर्यटन निगम द्वारा विकसित किए जा रहे मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। पर्यटन तथा देवस्थान विभाग के सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार ने उन्हें परियोजना की प्रगति के संपूर्ण विवरण से अवगत कराया।

इस अवसर पर विधायक केके. पटेल, पर्यटन आयुक्त प्रभव जोशी, गुजरात पवित्र यात्राधाम बोर्ड के सदस्य सचिव रमेश मेरजा, मेहसाणा जिला कलेक्टर एसके. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन और पर्यटन विभाग के अधिकारी आदि मौजूद रहे।