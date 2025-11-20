भारत समाचार

Gujarat Governance : सीएम भूपेंद्र पटेल ने जिलाधिकारियों को तालुका और डिस्ट्रिक्ट स्वागत के फैसलों को लागू करने के निर्देश दिए

भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को नागरिक और किसानों की समस्याएं तुरंत सुलझाने को कहा
Nov 20, 2025, 04:46 PM
सीएम भूपेंद्र पटेल ने जिलाधिकारियों को तालुका और डिस्ट्रिक्ट स्वागत के फैसलों को लागू करने के निर्देश दिए

गांधीनगर: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नवंबर में गांधीनगर में हुए स्टेट स्वागत ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल में मिले रिप्रेजेंटेशन के बारे में संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसानों समेत लोगों की समस्याओं को तुरंत हल करना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन की गहरी समझ बनाना और साइट्स पर जाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2003 में शुरू किया गया स्टेट वेलकम प्रोग्राम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने और समस्याओं का समाधान करके लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का एक असरदार तरीका बन रहा है।

मुख्यमंत्री पटेल ने हमेशा राज्य के नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है और उनके तुरंत समाधान के लिए कमिटमेंट दिखाया है, जिसका उदाहरण गुरुवार को नवंबर स्टेट वेलकम प्रोग्राम में देखने को मिला।

इस स्टेट वेलकम में 70 से ज्‍यादा नागरिक अपनी समस्याएं बताने आए। इनमें से मुख्यमंत्री ने खुद चार आवेदकों के रिप्रेजेंटेशन सुने। इसके अलावा, बाकी रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री की पब्लिक रिलेशन यूनिट के अधिकारियों ने सुने और कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों और जिला स्तर के अधिकारियों को भेजे।

राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर आयोजित नवंबर डिस्ट्रिक्ट वेलकम के 1156 रिप्रेजेंटेशन को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री पटेल ने जिला कलेक्टरों को तालुका और जिला स्वागत के सबमिशन के बारे में लिए गए फैसलों को लोकल लेवल पर लागू करने और उनकी बारीकी से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने उन जिलों में सबमिशन को तुरंत निपटाने के भी निर्देश दिए जहां संख्या ज्‍यादा है।

पोरबंदर जिले के दो गांवों के किसानों ने नदी पर पुल बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग के बारे में राज्य स्वागत में मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने किसानों के प्रति सहानुभूति जताते हुए रोड्स एंड बिल्डिंग सेक्रेटरी को इस पुल को मंजूरी देने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पोरबंदर कलेक्टर को जरूरी निर्देश दिए कि पोरबंदर के एक सबमिटर को उसके प्लॉट के तय एरिया के साथ तुरंत प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद जिला कलेक्टर को धोलेरा तालुका में एक याचिकाकर्ता की खेती की जमीन पर धोलेरा एसआईआर के रिजर्वेशन के कारण किए गए सात-बार नोट को हटाने के लिए भी तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हाल ही में हुई बहुत ज्‍यादा बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित एग्रीकल्चर पैकेज की मदद पाने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत न हो।

नवंबर में इस स्टेट रिसेप्शन प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पटेल की एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवंतिका सिंह, सेक्रेटरी डॉ. विक्रांत पांडे, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी धीरज पारेख और राकेश व्यास और संबंधित विभागों के सीनियर सेक्रेटरी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

 

 

