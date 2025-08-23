सीआईएसएफ ने शुरू किया पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत के हाइब्रिड बंदरगाह सुरक्षा मॉडल को मिलेगी मजबूती

भारत के बंदरगाहों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने पायलट आधार पर निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए), मुंबई और चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण (सीएचपीए) में एक साथ प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य निजी सुरक्षा कर्मियों की क्षमता वृद्धि, सुरक्षा प्रोटोकॉल का मानकीकरण तथा सभी बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संहिता (ISPS Code) का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर सीआईएसएफ इकाई भेल हरिद्वार के सीनियर कमांडेंट श्री विवेक शर्मा ने कहा कि यह पहल सुरक्षा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए देश की समुद्री सुरक्षा को नई दिशा प्रदान करेगी।