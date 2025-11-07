भारत समाचार

Chirag Paswan : बिहार में बंपर वोटिंग से चिराग पासवान खुश, बोले-सरकार एनडीए की ही बनेगी

चिराग पासवान बोले, बिहार में एनडीए की जीत तय, 14 नवंबर को होगा खुलासा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 07, 2025, 06:34 AM
बिहार में बंपर वोटिंग से चिराग पासवान खुश, बोले-सरकार एनडीए की ही बनेगी

पटना: बिहार में 121 सीटों पर गुरुवार को हुई बंपर वोटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब 14 नवंबर को ईवीएम का जिन्न बाहर जरूर निकलेगा और मजबूती के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी।

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो कोई भी बिहार की राजनीति को समझता है, उसने देखा है कि केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें जनता ने इतिहास रचा है, दूसरे चरण में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग 14 नवंबर को भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे।

चिराग ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 नवंबर को एनडीए फिर से सरकार बना रही है।

बंपर वोटिंग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा हुई तो यह बदलाव होने जा रहा है तो उन्हें मैं 2010 की याद दिलाना चाहता हूं। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद, 2010 में भी वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसा ही था और हमने बड़ी संख्या में सीटें जीती थीं।

वर्तमान की स्थिति में मेरा मानना है कि जिस तरह से एनडीए का चुनाव प्रचार हुआ है और डबल इंजन वाली सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा है, उससे यह विश्वास और भी बढ़ा है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है।

पीएम मोदी के बिहार दौरे का जिक्र करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार दौरे पर रहे और बिहार और यहां के लोगों के लिए कई योजनाएं लाए। इससे हमारी डबल इंजन वाली सरकार में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण और परिणाम आने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमें लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है और जो जिला स्तर पर सर्वे रिपोर्ट मिली है, वे सभी हमारे पक्ष में हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। चिराग ने दावा किया है कि एनडीए पहले चरण की 121 सीटों में से 100 सीटें जीत रही है।

--आईएएनएस

 

 

Chirag PaswanPolitical NewsBJPPM ModiRahul GandhiBihar ElectionNDA alliance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...