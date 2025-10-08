भारत समाचार

Chirag Paswan Bihar : चिराग पासवान की पार्टी ने 9 अक्‍टूबर को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

बिहार चुनाव पर सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान की आपात बैठक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 08, 2025, 03:53 PM
बिहार विधानसभा चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने 9 अक्‍टूबर को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

पटना: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव और संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा के लिए गुरुवार यानी 9 अक्टूबर को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आपात बैठक (इमरजेंसी मीटिंग) बुलाई है।

इस बैठक में पार्टी के चुनाव सह-प्रभारी, सांसद, प्रधान महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। बिहार चुनाव के लिए नियुक्त प्रभारी सांसद अरुण भारती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि चिराग पासवान दिल्ली रवाना होने वाले हैं।

यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई है जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध बना हुआ है। चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें जारी हैं। जानकारी के अनुसार, चिराग पासवान 36 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें 20 से 22 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। बताया जा रहा है कि चिराग अपनी मांग पर अडिग हैं।

गौरतलब है कि पिछली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं थी। उस समय उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से केवल एक सीट पर ही पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 110 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

चिराग पासवान बुधवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा, “मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बातचीत सकारात्मक ढंग से चल रही है और सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही चर्चा पूरी होगी, उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। बार-बार यह कहना कि चिराग नाराज हैं, गलत है। मेरी एकमात्र मांग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। मेरी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है और न ही कोई पद या सीटों की मांग है।”

 

 

Chirag PaswanBihar Politicsseat sharingemergency meetingBihar ElectionLJP RamvilasNDA alliance

Related posts

Loading...

More from author

Loading...