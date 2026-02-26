Chirag Paswan Statement : पीएम मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगी कांग्रेस: चिराग पासवान

सोनीपत: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि वह पीएम मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे हैं।

सोनीपत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग सवाल उठाते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन कैसे बढ़ रही है। आज भी, उन्होंने अपने साथ जुड़ने वाले फॉलोअर्स के मामले में एक नया लैंडमार्क, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मेरा मानना ​​है कि राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री का जितना ज्यादा विरोध करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगी है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन रही है। आज अलग-अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। वे पहले ऐसे पीएम हैं, जिन्हें इतने देशों से सम्मान मिला है, लेकिन देश में कांग्रेस विरोध करने में लगी है। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट कर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, जबकि एआई समिट को लेकर विश्व भर में भारत की तारीफ हुई।

यूपीआई की विदेशों में तारीफ हुई, लेकिन सदन में कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध जताया था। पीएम मोदी विकास की सोच के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस मोदी का विरोध करते हुए देश का विरोध करने लगी है।

चिराग पासवान ने ट्रेड डील पर विपक्ष के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये ट्रेड एग्रीमेंट कई बातों पर सोचने के बाद फाइनल किए जाते हैं। मेरा मानना ​​है कि बिना सोचे-समझे बयान देना या मुद्दे उठाना गलत है। अब, यूएस के साथ ट्रेड डील के बारे में बिना उसकी छोटी-छोटी बातें जाने, बिना खास बातें समझे, और बिना यह जाने कि असल में क्या शामिल किया गया है, विपक्ष ने एक परसेप्शन बनाना और गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दी है। यह दावा करते हुए कि खेती में कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के हितों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि वार्ता बड़ी से बड़ी समस्या से हल किया जा सकता है।

--आईएएनएस