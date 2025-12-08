Chinyalisaund Festival Uttarkashi : उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ महोत्सव में अपर्णा बिष्ट यादव ने पहाड़ी बेटियों को सशक्त बनाने का किया आह्वान

भारत समाचार

Dec 08, 2025, 06:33 AM
उत्तराखंड : उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ महोत्सव में अपर्णा बिष्ट यादव ने पहाड़ी बेटियों को सशक्त बनाने का किया आह्वान

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आयोजित तीन दिवसीय चिन्यालीसौड़ महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष व भाजपा नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मंच पर पहाड़ी लोकगीत भी गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर्णा यादव ने कहा, "पहाड़ों की इस पावन धरती पर आकर मन प्रसन्न हो जाता है। चिन्यालीसौड़ जैसे आयोजन हमारी समृद्ध लोक संस्कृति को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कई बार उत्तराखंड आकर यहां की अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर रखा है। हमें उनकी ही तरह अपनी संस्कृति को गर्व के साथ आगे बढ़ाना है।"

अपर्णा बिष्ट यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "आज चिन्यालीसौड़ में होना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पहाड़ों की संस्कृति और परंपराओं की पूरे देश में बहुत तारीफ हो रही है, और मेरा मानना ​​है कि हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाना और बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो बार-बार पहाड़ों पर आए हैं और उनकी अनोखी विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और दुनिया भर में उनके महत्व को उजागर किया है। उन्होंने इस क्षेत्र को इस तरह से पेश किया है कि इसकी खास पहचान सच में सामने आती है।"

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, हमारे पास आईटीएसएसओ नाम का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है- यानी यौन अपराधों के लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम। पूरे भारत से रिपोर्ट इस सिस्टम में रिकॉर्ड की जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति, खासकर कोई महिला, यौन अपराध की रिपोर्ट करती है, चाहे वह उत्पीड़न हो, अपमानजनक टिप्पणी हो, या किसी भी तरह का यौन दुराचार हो, ऐसे सभी मामलों को यौन अपराधों के तहत कैटेगरी में रखा जाता है।"

--आईएएनएस

 

 

