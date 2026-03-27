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Chhindwara Bus Accident : छिंदवाड़ा हादसा पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

छिंदवाड़ा हादसे के बाद मुख्यमंत्री का दौरा, मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 27, 2026, 02:32 PM
छिंदवाड़ा हादसा पीड़ितों से मिले सीएम मोहन यादव, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार की देर शाम को हुए सड़क हादसे के प्रभावित परिवारों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और सांत्वना दी। साथ ही भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद करेगी। छिंदवाड़ा जिले की मोहखेड़ तहसील के ग्राम करेर पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ में है। दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रूपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

दरअसल, गुरुवार की देर शाम को हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौट रहे लोगों की बस, ट्रक से टकराने के बाद पलट गई थी। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मरने वालों में छह पुरुष तीन महिला और एक बच्चा शामिल था। घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। शुक्रवार को इन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। करेर गांव से जब एक साथ कई अस्थियां उठी तो हर तरफ से रोने की आवाज में सुनाई दी। पूरा गांव गमगीन है।

--आईएएनएस

 

 

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