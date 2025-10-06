Chhattisgarh Road Accident : सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत

भारत समाचार

Oct 06, 2025, 05:15 AM
छत्तीसगढ़: सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन को टक्कर मार दी।

पीड़ितों में तीन महिला शिक्षक, एक नाबालिग लड़की और वाहन का चालक शामिल हैं।

यह घटना छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे चिल्फी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में चिल्फी घाटी में अकालघरिया मोड़ के पास हुई।

पुलिस के अनुसार, चालक को छोड़कर सभी पीड़ित कोलकाता के रहने वाले थे और मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बिलासपुर जा रहे थे। एक तीखे मोड़ पर उनका वाहन पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप यह घातक दुर्घटना हुई।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक कवर्धा से मध्य प्रदेश के अमरकंटक की ओर जा रहा था। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत कार्रवाई की और घायलों को बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। उनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए, पांच लोगों को बेहतर उपचार के लिए कवर्धा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

चिकित्सा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पांच में से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों के नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि समूह में शिक्षक और परिवार के सदस्य शामिल थे जो घूमने आए थे।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे में मरने वालों में तीन महिला शिक्षक, एक नाबालिग और वाहन का चालक भी मारा गया। पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

इस हादसे ने स्थानीय समुदाय और कोलकाता में पीड़ितों के गृहनगर में सदमा पैदा कर दिया है।

पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की है। शुरुआती नतीजे बताते हैं कि पहाड़ी रास्ते पर ड्राइवर की गलती या गाड़ी में खराबी हो सकती है। गाड़ी को फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

जिला प्रशासन पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ मिलकर पीड़ितों के परिवारों से संपर्क और जरूरी सहायता की व्यवस्था कर रहा है। जांच के आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है।

 

 

