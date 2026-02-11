भारत समाचार

Kasdol School Stunt : कसडोल स्कूल विदाई समारोह में खतरनाक स्टंट, 16 लोग गिरफ्तार

छत्तीसगढ़: कसडोल स्कूल विदाई समारोह में खतरनाक स्टंट, 16 लोग गिरफ्तार

कसडोल: छत्तीसगढ़ के कसडोल से एक स्कूल विदाई कार्यक्रम के दौरान कुछ युवाओं और नाबालिग छात्रों द्वारा खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 16 लोगों को पकड़ा और 4 वाहनों को जब्त किया।

स्वामी आत्मानंद स्कूल कसडोल में आयोजित स्कूल विदाई समारोह के दौरान छात्रों ने स्कॉर्पियो और अन्य कारों में खतरनाक स्टंट किए। वीडियो में कुछ छात्र गाड़ी की छत या दरवाजों पर बैठकर स्टंट करते और खिड़की से बाहर झुकते नजर आए। इनमें कई नाबालिग छात्र भी शामिल थे।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कसडोल पुलिस ने वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट और स्थानीय जानकारी के आधार पर त्वरित जांच की। पकड़े गए 16 लोगों में 4 वाहन चालक और मालिक तथा 12 नाबालिग छात्र शामिल हैं। पूछताछ में सभी ने स्वीकार किया कि विदाई कार्यक्रम के उत्साह में उन्होंने यह खतरनाक स्टंट किए।

नाबालिग बच्चों को उनके परिजनों के सामने फटकार लगाई गई और उन्हें समझाया गया कि यह हरकतें न केवल कानूनन अपराध हैं, बल्कि उनके और दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा ऐसा किया गया तो और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चार वाहनों को जब्त कर लिया गया है और उनके मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार वाहन चालकों के नाम हैं शुभम चेलक (19), आदित्य कुमार कश्यप (19), विकास साहू (22) और गजाधर साहू (45)।

पुलिस ने इस घटना को सोशल मीडिया के प्रभाव का उदाहरण भी बताया, जहां युवा और बच्चे खतरनाक स्टंट करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पुलिस ने युवाओं, परिजनों और स्कूलों से अपील की है कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी प्रकार के खतरनाक स्टंट से दूर रहें।

स्कूल और समाज की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करते हुए पुलिस ने कहा कि विदाई जैसे कार्यक्रमों में अनुशासन और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पुलिस की यह सख्त कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे नाबालिग हों या वयस्क।

